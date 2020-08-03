Разлив 10 тонн мазута произошёл в Псковском районе
В Псковском районе произошёл разлив 10 тонн мазута. Об этом Псковскому агентству сообщили в МЧС России по Псковской области.
3 августа в 17:30 03 поступило сообщение от администрации Псковской области, что на прилегающей территории ФКУ ИК-4 УФСИН России по Псковской области по адресу: Псковская область, Псковский район, с. Середка, ул. Железнодорожная, около дома №7 произошёл разлив топочного мазута объемом 10 тонн.
Телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99