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Общество

ФОТОФАКТ: Полукилограммовый томат Батяня вырос на даче у псковички

Фото: Елена Анатольевна.

Псковичка Елена Анатольевна вырастила на своей даче томат весом 567 граммов. «Первый раз сажала. Сорт Батяня. Не знаю, какой секрет, он сам такой вырос в теплице», - поделилась женщина в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Хорошим огородником жительница Пскова себя не считает. Теплицу на даче поставили только в этом году, и третьего августа уже собрали такой урожай: помидор весом более полукилограмма. Хотя такой гигант вырос один, отмечает женщина, остальные – поменьше.

Фото: Елена Анатольевна.

Необычный помидор Елена Анатольевна отвезла в подарок дочери. Попробовать этот сорт на вкус семья еще не успела. «Дочери отвезла, она именно этот томат будет пробовать, а я другие, поменьше», - поделилась дачница.

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