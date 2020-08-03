ФОТОФАКТ: Полукилограммовый томат Батяня вырос на даче у псковички

21:14, 03 августа 2020, ПАИ

Псковичка Елена Анатольевна вырастила на своей даче томат весом 567 граммов. «Первый раз сажала. Сорт Батяня. Не знаю, какой секрет, он сам такой вырос в теплице», - поделилась женщина в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Хорошим огородником жительница Пскова себя не считает. Теплицу на даче поставили только в этом году, и третьего августа уже собрали такой урожай: помидор весом более полукилограмма. Хотя такой гигант вырос один, отмечает женщина, остальные – поменьше.

Необычный помидор Елена Анатольевна отвезла в подарок дочери. Попробовать этот сорт на вкус семья еще не успела. «Дочери отвезла, она именно этот томат будет пробовать, а я другие, поменьше», - поделилась дачница.