В Пскове продолжаются поиски ушедшего из областной больницы мужчины

23:10, 03 августа 2020, ПАИ

60-летнего жителя деревни Гверздонь Псковского района Геннадия Баранова продолжают разыскивать полицейские. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, об исчезновении псковича стало известно 1 июня.

1 июня мужчина ушёл из Псковской областной больницы после оказания ему медицинской помощи, его местонахождение неизвестно до сих пор.

На вид Геннадию Баранову 65-70 лет, его рост 165-170 сантиметров, он худощавого телосложения, лицо овальной формы, волосы короткие и волнистые, тёмные с сединой, глаза карие, нос прямой, губы тонкие. Носит усы.

Особая примета: в месте сгиба кисти на правой руке выпирает кость (из-за перелома со смещением). Когда уходил, был одет в чёрную куртку, белые брюки и тёмные сандалии.

Информацию о местонахождении Геннадия Баранова можно сообщить в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 8-911-351-26-80 или 02.