Более 1 млн пассажиров перевезли «Ласточки» в Псковской области

11:05, 04 августа 2020, ПАИ

В Псковской области «Ласточки» перевезли более 1 млн пассажиров по маршруту Псков – Санкт-Петербург и обратно, сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

С даты запуска первого рейса скоростного поезда «Ласточка» по маршруту «Псков — Санкт-Петербург» во вторник, 4 августа, исполняется ровно два года. Запуск скоростного железнодорожного сообщения стал возможным благодаря достигнутым договоренностям губернатора Михаила Ведерникова с руководством ОАО «РЖД». Глава региона неоднократно подчеркивал, что вопросы развития транспортной доступности являются для области одними из приоритетных.

Новый состав практически сразу оказался очень востребованным у жителей и гостей региона. После запуска первой пары поездов железнодорожный маршрут активно развивался: появлялись новые остановки, вводились дополнительные пары поездов.

С сентября 2019 года курсирование поезда «Псков — Санкт-Петербург» было организовано до города Печоры. В ноябре 2019 года по этому направлению запущена 4-я ночная пара скоростного поезда «Ласточка». За два года по направлению «Псков — Санкт-Петербург» было перевезено более 1 млн пассажиров.

В феврале 2019 года было открыто ежедневное движение поезда «Ласточка» по второму маршруту «Псков — Новгород — Петрозаводск», который следует через станции Порхов и Дно. Количество перевезенных пассажиров по этому направлению маршруту за полтора года составило более 142 тысячи человек.