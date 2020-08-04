В Пскове 6 августа закроют участок улицы Некрасова

14:50, 04 августа 2020, ПАИ

Участок улицы Некрасова в Пскове закроют 6 августа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В рамках проведения работ по реконструкции памятника федерального значения «Поганкины палаты» 6 августа с 12:00 до 15:00 будет временно закрыт для движения автотранспорта участок улицы Некрасова на протяжении от Комсомольского переулка до Музейного переулка.

Объезд будет осуществляться по Комсомольскому переулку и улице Свердлова (движение от Октябрьского проспекта), улице Советской (движение к Октябрьскому проспекту).

Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании поездок.

При движении водителям следует обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.