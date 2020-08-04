Определены жители городов Псковской области, которые чаще обращаются в call-центр «Экопрома»

17:33, 04 августа 2020, ПАИ

Были определены жители городов Псковской области, которые чаще других обращаются в call-центр «Экопром» — регионального оператора по обращению с ТКО. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

«Пока что обращений немного, так как людям еще не пришли квитанции. Вопросы, в основном, касаются графиков вывоза ТКО, начислений, рассылки квитанций. Иногда поступают необычные обращения — например, пскович, проживающий на улице Стахановской, попросил не закрывать крышки баков, так как их тяжело открывать. Однако по нормам СанПиНа крышки контейнеров должны быть закрыты», — рассказала руководитель центра обслуживания Ирина Ефимова.

За последние две недели наибольшее количество звонков поступило от жителей Пскова, Опочки, Порхова и Печор. Ежедневно операторы обрабатывают около 120 звонков.

Центры обслуживания клиентов «Экопрома» в Пскове и Великих Луках с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований безопасности как для жителей, так и для сотрудников. Гражданам необходимо соблюдать социальную дистанцию, заходить в помещения в маске и перчатках. В центре одновременно могут находиться не более двух человек.

Вопросы, относящиеся к зоне деятельности регионального оператора, можно решить дистанционно. Все заявления принимаются по электронной почте регоператора: ro_pskov@mehuborka.ru.

Документы, в том числе для проведения перерасчета платы за ТКО, можно направлять «Почтой России» по адресам: ЦОК в Пскове: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 3; ЦОК в Великих Луках: 182105, г. Великие Луки, пр-т Ленина, д. 29.

Телефоны call-центров «Экопрома»: 8(8112) 20-19-21 (Псков), 8(81153) 6-94-28 (Великие Луки). Горячая линия регоператора: 8(800)234-24-23.