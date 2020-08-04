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Общество

Шаровидные ивы высадили на улице Балтийской в Пскове

Фото: pskovgorod.ru.

В Пскове в рамках акции «Сад памяти» благоустроили территорию на улице Балтийской. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Глава Пскова Елена Полонская призвала предприятия города присоединиться к акции «Сад памяти», приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На приглашение откликнулась крупная строительная организация, которая возводит торговый центр в Пскове. Компания взяла шефство над зелёной зоной на улице Балтийской перед муралом на фасаде дома № 93 на Рижском проспекте.

Фото: pskovgorod.ru.

Строительная компания собрала и вывезла весь мусор, засыпала плодородную почву, восстановила растительный слой и посеяла газон. На полностью подготовленной для посадки земле высадили 12 шаровидных ив.

Кроме того, принять участие в акции и оказать посильную помощь в проведении мероприятий изъявили желание многие крупные предприятия и финансовые организации Пскова.

Фото: pskovgorod.ru.

Акция «Сад памяти» посвящена людям, отдавшим жизнь за победу в Великой Отечественной войне. В рамках проведения памятных мероприятий во всей стране планируется высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах человек, погибших на войне.

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