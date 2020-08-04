Мощный взрыв прогремел в Бейруте

20:25, 04 августа 2020, ПАИ

Мощный взрыв произошёл в районе морского порта Бейрут поблизости от базы ВМС Ливана 4 августа, пишет ТАСС.

Взрыв сотряс жилые кварталы ливанской столицы, некоторые дома и офисы повреждены. По меньшей мере десять человек погибли в результате взрыва.

Ливанское общество Красного Креста сообщило, что десятки человек из разных районов города были доставлены в больницы. «Поступило очень много раненых, им оказывается срочная помощь», – заявил министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан.

Телеканал Al Arabiya информировал о сотнях раненых в результате взрыва. Причины взрыва пока не установлены.