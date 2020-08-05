Псковские спортсмены завоевали 16 наград на спортивном фестивале среди инвалидов СЗФО

19:15, 05 августа 2020, ПАИ

Межрегиональный спортивный фестиваль среди инвалидов Северо-Запада России проходил в Ленинградской области. Псковским спортсменам удалось завоевать 16 наград, сообщили в Псковской областной организации «Всероссийское общество инвалидов».

Участники соревнований продемонстрировали, каких успехов в спорте могут добиться люди с инвалидностью. Из десяти регионов Северо-Запада выступали лучшие атлеты. Они сражались за медали в девяти видах спорта: дартс, пулевая стрельба, настольный теннис, пауэрлифтинг, гонка на инвалидных колясках, мини-ориентирование, бочча, соревнования по плаванию и настольные спортивные игры народов мира.

Спортсмены от Псковской областной организации ВОИ, представлявшие на соревнованиях Псковскую область, показали высокие результаты и возвращаются домой с большим количеством наград.

Александр Трофимов завоевал три золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали, Ольга Огинская получила две золотых и одну бронзовую медали, Владимир Петров – золотую и три бронзовых медали, Валерий Иванов – золотую и бронзовую медали, Артём Ишин завоевал две бронзовые медали.

Псковские спортсмены заняли третье место в общекомандном зачёте. Организатором является Санкт-Петербургская городская организация ВОИ.