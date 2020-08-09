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Общество

36 млн рублей потратят на расчистку реки в Пскове

Фото Дарьи Хватковой.

В Пскове на расчистку реки потратят 36 млн рублей. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём традиционном видеообращении к жителям области.

«В 2020 году стартуют работу по расчистке и углублению дна реки Великой в Пскове, - рассказал губернатор. – Работы будут произведены на участке в района улицы Никольской до Ольгинского моста».

Мероприятия, как отметил глава региона, будут проходить в рамках нацпроекта «Экология».

На эти цели будет направлено 36 млн рублей – будут проведены земляные укрепительные работы, а также приняты меры для сохранения рыбного запаса.

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