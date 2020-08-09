Усадьбу в Волышово в Порховском районе законсервируют осенью

00:46, 09 августа 2020, ПАИ

Осенью законсервируют усадьбу в Волышово в Порховском районе, сообщил в еженедельном видеообращении к жителям области губернатор Псковской в совоем аккаунте в Instagram.

«Осенью будут завершены работы по консервации усадьбы графа Строганова в Волышово», - рассказал губернатор, добавив, что будет обновлена кровля, закрыты входы, окна, территория будет ограждена.

Глава региона отметил, что меры позволят защитить не только сам памятник, но и тех, кто бесконтрольно пытается посещать аварийную усадьбу.

«Дальнейшая судьба комплекса будет зависеть от федерального центра, - подчеркнул Михаил Ведерников. – На реконструкцию необходимо более 6,5 млрд рублей».

По словам губернатора, это задача не регионального, а всероссийского масштаба.

«Мы со своей стороны готовы принять участие в разработке концепции использования объекта при появлении потенциального инвестора», - отметил Ведерников.