Усадьбу в Волышово в Порховском районе законсервируют осенью
Осенью законсервируют усадьбу в Волышово в Порховском районе, сообщил в еженедельном видеообращении к жителям области губернатор Псковской в совоем аккаунте в Instagram.
«Осенью будут завершены работы по консервации усадьбы графа Строганова в Волышово», - рассказал губернатор, добавив, что будет обновлена кровля, закрыты входы, окна, территория будет ограждена.
Глава региона отметил, что меры позволят защитить не только сам памятник, но и тех, кто бесконтрольно пытается посещать аварийную усадьбу.
«Дальнейшая судьба комплекса будет зависеть от федерального центра, - подчеркнул Михаил Ведерников. – На реконструкцию необходимо более 6,5 млрд рублей».
По словам губернатора, это задача не регионального, а всероссийского масштаба.
«Мы со своей стороны готовы принять участие в разработке концепции использования объекта при появлении потенциального инвестора», - отметил Ведерников.