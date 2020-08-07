Приём заявок на конкурс «Есть идея!» стартовал в Себежском районе

10:36, 07 августа 2020, ПАИ

1 августа в Себежском районе стартовал прием заявок на участие в конкурсе молодёжных проектов «Есть идея!». Об этом сообщает районная газета «Призыв».

Это новый совместный проект ГТРК Псков, администрации Себежского района и Информационного центра «Себеж-ресурс». Его цель – выявление и поддержка молодежных инициатив, направленных на решение актуальных проблем муниципалитета.

В течение двух недель участники от 14 до 30 лет могут предложить идею и разработать проект, смета которого не более 100 тысяч рублей, по развитию объектов образования, культуры и спорта на территории Себежского района. Свой проект необходимо прислать вместе с заявкой на участие на почту molodezh_sb@mail.ru.

Лучшие пройдут во второй этап, где путем онлайн-голосования с 17 по 23 августа определится тройка финалистов. После публичной защиты проектов будет определён победитель, который получит возможность воплотить свою идею в жизнь.

ГТРК «Псков», как официальный информационный партнер Конкурса, будет осуществлять съемку видеосюжетов и телевизионных программ о ходе Конкурса с последующим размещением их в региональном эфире телеканалов «Россия-1» и «Россия-24».

Подробности о проекте можно узнать по телефону 8-81140-21-051 или здесь.