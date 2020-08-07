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Общество

Появилась программа онлайн-фестиваля короткометражного кино «Короче»

32 короткометражных фильма вошли в основную программу фестиваля «Короче», который в этом году пройдёт онлайн, пишет ТАСС.

Более 1 200 заявок получили организаторы фестиваля от участников из России и 40 стран мира. «В основной конкурсной программе 32 короткометражные картины, почти все – премьеры, которые зритель сможет увидеть первым на фестивале», – рассказали в пресс-службе мероприятия. Жюри оценит конкурсантов в нескольких номинациях: «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучший сценарий» – и выберет обладателя специального приза.

Показы пройдут на платформе «КиноПоиск HD» с 17 по 23 августа. В программу вошли картины «Кое-что задаром» Алексея Талызина, «А где Матвей?» Олега Афонина, «Восстание!» Бена Хэнсфорда, «Взрослый» Анастасии Дробик и многие другие. Зрителей также ожидают live-мероприятия в социальных сетях, мастер-классы от представителей киноиндустрии, прямые эфиры с участниками фестиваля и совместные онлайн-просмотры с членами жюри.

Организаторы подготовили обширную внеконкурсную программу, в которую вошло несколько секций. «Несмотря на то что фестиваль в этом году проходит онлайн, на родине смотра – в Калининграде – пройдёт несколько офлайн-показов на стадионе «Калининград» – там будет организован летний кинотеатр», – добавили организаторы.

Фестиваль короткометражного кино «Короче» впервые прошёл в Калининграде в 2013 году. Участвуют в конкурсной программе фильмы на русском языке продолжительностью от 3 до 15 минут, снятые режиссёрами из России и других стран.

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