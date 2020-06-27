В Псковской области прошел конкурс стенгазет осужденных
В учреждениях УФСИН России по Псковской области провели конкурс стенгазет осужденных на тему «Нет терроризму», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.
Мероприятие проводилось в рамках профилактической работы с целью профилактики распространения идеологии терроризма и экстремизма.
В ведомстве сообщили, что осужденные приняли в конкурсе активное участие, понимая, что проблема международного терроризма – одна из острейших глобальных проблем современности.
Заместитель начальника регионального УФСИН Игорь Кучмук отметил, что подобные мероприятия способствует привитию осужденным уважительного отношения к традициям человеческого общежития.