0
 

В Псковской области прошел конкурс стенгазет осужденных

В учреждениях УФСИН России по Псковской области провели конкурс стенгазет осужденных на тему «Нет терроризму», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Мероприятие проводилось в рамках профилактической работы с целью профилактики распространения идеологии терроризма и экстремизма.

В ведомстве сообщили, что осужденные приняли в конкурсе активное участие, понимая, что проблема международного терроризма – одна из острейших глобальных проблем современности.

Заместитель начальника регионального УФСИН Игорь Кучмук отметил, что подобные мероприятия способствует привитию осужденным уважительного отношения к традициям человеческого общежития.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>


Идет загрузка...