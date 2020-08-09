26 градусов тепла обещают псковичам в понедельник
10 августа, в понедельник, воздух в Псковской области прогреется до 26 градусов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по региону.
На территории Псковской области 10 августа ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах гроза.
Ночью температура воздуха будет +13…+18 градусов Цельсия, днём – +21…+26 градусов.
Ветер будет северо-западных и северных направлений со скоростью 6-11 метров в секунду.
Атмосферное давление ожидается высокое.