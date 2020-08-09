26 градусов тепла обещают псковичам в понедельник

19:07, 09 августа 2020, ПАИ

10 августа, в понедельник, воздух в Псковской области прогреется до 26 градусов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по региону.

На территории Псковской области 10 августа ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах гроза.

Ночью температура воздуха будет +13…+18 градусов Цельсия, днём – +21…+26 градусов.

Ветер будет северо-западных и северных направлений со скоростью 6-11 метров в секунду.

Атмосферное давление ожидается высокое.