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Общество

26 градусов тепла обещают псковичам в понедельник

Фото: Дарья Хваткова.

10 августа, в понедельник, воздух в Псковской области прогреется до 26 градусов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по региону.

На территории Псковской области 10 августа ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах гроза.

Ночью температура воздуха будет +13…+18 градусов Цельсия, днём – +21…+26 градусов.

Ветер будет северо-западных и северных направлений со скоростью 6-11 метров в секунду.

Атмосферное давление ожидается высокое.

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