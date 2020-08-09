«Грибов тьма»: жители Псковской области делятся фотографиями лесного урожая
Выходные дни подошли к концу, и жителям Псковской область есть чем похвастаться. Не все провели тёплые августовские деньки на озере, многие отправились в лес за грибами. Поздним вечером в воскресенье псковичи решили поделиться своими успехами в соцсетях. Псковское агентство информации сделало подборку фотографий урожая из псковских лесов, которым похвастались жители области в группе «Инцидент Псков» в соцсети «ВКонтакте».
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Фото: Фото пользователей группы "Инцидент Псков" в соцсети "ВКонтакте".
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Фото: Фото пользователей группы "Инцидент Псков" в соцсети "ВКонтакте".
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Фото: Фото пользователей группы "Инцидент Псков" в соцсети "ВКонтакте".
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Фото: Фото пользователей группы "Инцидент Псков" в соцсети "ВКонтакте".
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Фото: Фото пользователей группы "Инцидент Псков" в соцсети "ВКонтакте".
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Фото: Фото пользователей группы "Инцидент Псков" в соцсети "ВКонтакте".
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Фото: Фото пользователей группы "Инцидент Псков" в соцсети "ВКонтакте".
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Фото: Фото пользователей группы "Инцидент Псков" в соцсети "ВКонтакте".
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Фото: Фото пользователей группы "Инцидент Псков" в соцсети "ВКонтакте".
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Фото: Фото пользователей группы "Инцидент Псков" в соцсети "ВКонтакте".
География грибных мест оказалась весьма обширной: одни собирали грибы в псковском Корытово, другие отправлялись подальше – в Печорский, Порховский, Палкинский районы.
«Были сегодня в Печорском районе. Грибов тьма. Особенно лисичек. А вот добротные грибы на 70 % червивые», – отметила Валентина Д.
Многие грибники подтвердили, что им встречались уже не пригодные для употребления в пищу грибы. Ну а кто-то и вовсе посетовал, что удача в эти жаркие дни им не улыбнулась и из леса они возвращались ни с чем.