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Общество

«Грибов тьма»: жители Псковской области делятся фотографиями лесного урожая

Фото: Софья П.

Выходные дни подошли к концу, и жителям Псковской область есть чем похвастаться. Не все провели тёплые августовские деньки на озере, многие отправились в лес за грибами. Поздним вечером в воскресенье псковичи решили поделиться своими успехами в соцсетях. Псковское агентство информации сделало подборку фотографий урожая из псковских лесов, которым похвастались жители области в группе «Инцидент Псков» в соцсети «ВКонтакте».

  • Псковичи делятся фотографиями собранных в лесу грибов.
    Фото: Фото пользователей группы "Инцидент Псков" в соцсети "ВКонтакте".
  • Псковичи делятся фотографиями собранных в лесу грибов.
    Фото: Фото пользователей группы "Инцидент Псков" в соцсети "ВКонтакте".
  • Псковичи делятся фотографиями собранных в лесу грибов.
    Фото: Фото пользователей группы "Инцидент Псков" в соцсети "ВКонтакте".
  • Псковичи делятся фотографиями собранных в лесу грибов.
    Фото: Фото пользователей группы "Инцидент Псков" в соцсети "ВКонтакте".
  • Псковичи делятся фотографиями собранных в лесу грибов.
    Фото: Фото пользователей группы "Инцидент Псков" в соцсети "ВКонтакте".
  • Псковичи делятся фотографиями собранных в лесу грибов.
    Фото: Фото пользователей группы "Инцидент Псков" в соцсети "ВКонтакте".
  • Псковичи делятся фотографиями собранных в лесу грибов.
    Фото: Фото пользователей группы "Инцидент Псков" в соцсети "ВКонтакте".
  • Псковичи делятся фотографиями собранных в лесу грибов.
    Фото: Фото пользователей группы "Инцидент Псков" в соцсети "ВКонтакте".
  • Псковичи делятся фотографиями собранных в лесу грибов.
    Фото: Фото пользователей группы "Инцидент Псков" в соцсети "ВКонтакте".
  • Псковичи делятся фотографиями собранных в лесу грибов.
    Фото: Фото пользователей группы "Инцидент Псков" в соцсети "ВКонтакте".

География грибных мест оказалась весьма обширной: одни собирали грибы в псковском Корытово, другие отправлялись подальше – в Печорский, Порховский, Палкинский районы.

«Были сегодня в Печорском районе. Грибов тьма. Особенно лисичек. А вот добротные грибы на 70 % червивые», – отметила Валентина Д.

Многие грибники подтвердили, что им встречались уже не пригодные для употребления в пищу грибы. Ну а кто-то и вовсе посетовал, что удача в эти жаркие дни им не улыбнулась и из леса они возвращались ни с чем.

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