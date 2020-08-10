Вошли в колею. Главные события месяца глазами экспертов. Июль 2020

10:47, 10 августа 2020, ПАИ

Июль 2020 года горячим на события не назовешь. Да, старт месяца оказался ярким, Псковская область вместе со всей страной голосовала по поправкам в Конституцию, а потом подводила итоги. Затем жизнь вошла в привычную колею. По которой многие скучали, начали забывать, как это — жить без массы ограничительных мер. Лето, кажется, взяло своё, и событийный ряд был чуть ли не рутинным фоном спокойной и размеренной летней жизни. Псковское агентство информации продолжает проект «События месяца глазами экспертов», стартовавший в 2019 году.

По итогам каждого месяца редакция ПАИ формирует список из наиболее заметных общественно значимых событий, произошедших в Псковской области. В рейтинговании, по приглашению редакции, принимают участие эксперты - представители общественных организаций и парламентских политических партий, депутатского корпуса муниципалитетов и области, муниципальных органов власти, журналисты, представители научных и образовательных кругов региона.

Наши эксперты (все данные опроса находятся в распоряжении редакции и являются собственностью ПАИ) оценивают значимость каждого события по 10-балльной шкале. По итогам выставленных оценок выводится средний балл, на их основе формируется рейтинг «Топ-10 событий месяца».

Топ-5

5 место. В Псковской области запрещена розничная продажа в розлив слабоалкогольных напитков в жилых домах и пристройках

Региональные власти продолжают поступательную борьбу с «наливайками». Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сделал очередной шаг, ограничив продажу в розлив слабоалкогольных напитков, то есть пива, сидров и прочего в жилых домах. Хозяева «литрух», «пинт», «пол-литра», ждавшие отмены ограничительных мер и начала работ, попали как кур в ощип. С деятельностью придется завязывать.

В эффективности таких мер можно сомневаться, дискутировать, говорить, что пиво пойдут покупать в обычные магазины, но с одним поспорить трудно: как сказал один из наших экспертов, вывеска «пиво» через каждые сто метров ни один город не украшает.

Добавим, что в Пскове вообще мало вывесок, которые город действительно украшают. Что там у нас с городским дизайн-кодом? Ау!

4 место. Разбор ситуации вокруг детского спортивного лагеря имени Космонавтов в Печорском районе

История с лагерем им. Космонавтов — назидательная. Не в первый раз уже попытка кулуарно решить вопросы, которые касаются широкого круга жителей, провалилась. И не имеет никакого значения, каким был сам замысел, хорошим или плохим. От недостатка публичной информации идея обросла слухами и домыслами, а это лучшая почва для роста протестных настроений. В этот раз недостаток информации удалось быстро купировать: губернатор региона и митрополит Тихон встретились со всеми заинтересованными сторонами, была опубличена информация о том, что лагерь собирались модернизировать, а на части его территории открыть гуманитарный детский центр.

Но информационный голод и вызванное им негодование печерян сделали свое дело: потенциальный инвестор ушел, проект, как и модернизация лагеря, заморожен. Так что пока место спорта и отдыха будет простаивать. Жить там сейчас невозможно.

3 место. Главой Печорского района избран Сергей Тарасик

Вообще, Печорский район все чаще становится событийным центром Псковской области. Как правило, происходящее здесь связано с культурным, православным контекстом. Но в этот раз внимание наших экспертов привлекли выборы главы муниципалитета. Им был избран Сергей Тарасик, выдвинутый «Единой Россией».

Несмотря на то, что кампания оказалась рекордно растянутой по времени — привет, коронавирус — жесткой, бескомпромиссной и уж тем более скандальной язык ее назвать не поворачивается. Вновь констатируем факт: единороссам удалось точно подобрать кандидатуру. Да так, что по итогам выборов представители разных партий комплиментарно высказывались о Тарасике как о хорошем выборе.

Так или не так, поговорим хотя бы через год. А пока: партии власти удалось сохранить за собой один из принципиально важных муниципалитетов области.



2 место. Голосование по поправкам в Конституцию

Событие общероссийского значения, конечно, затронуло и Псковскую область. Но, как отметили сразу несколько наших экспертов, высокая оценка голосованию как событию была поставлена ими в первую очередь за потенциальное влияние на избирательный процесс как таковой.

Речь идет о том, что предварительное голосование за поправки, растянутое на неделю, прижилось, и теперь голосовать на выборах разного уровня можно будет не только в воскресенье, а в течение трех дней накануне. А там, глядишь, и голосование с воскресенья перенесут на среду и тоже объявят выходным днем.



1 место. Запущен пригородный поезд между Псковом и Великими Луками

Не в первый раз наши эксперты дают высокую оценку событиям, связанным с развитием транспортного сообщения как внутри региона, так и области с другими субъектами РФ.

Запуск поезда между Псковом и Луками относится как раз к таким событиям. Да, маршрут достаточно рискованный с точки зрения окупаемости. В отличие от «Ласточки», где существенную часть в пассажиропотоке занимают туристы, поезд Псков — Великие Луки это, если можно так выразиться, утилитарно-бытовой состав. Шопинг, дела, переезд к месту учебы и назад — вот его основная пассажирская «нагрузка». Время в пути не делает его пока конкурентоспособным с маршрутками, как и цена на билет. Но жителям Псковской области предложена хорошая, безопасная альтернатива автотранспорту. А вот как оценят эту альтернативу и станут регулярно ею пользоваться, покажут ближайшие месяцы.

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