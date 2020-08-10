Опубликован шестой том книги «Солдаты Победы»

15:58, 10 августа 2020, ПАИ

Опубликован шестой том историко-документальной книги «Солдаты Победы». Он посвящен участникам Великой Отечественной войны из Дновского района Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Издание открывается вступительной статьей «Не властны над подвигами годы». В ней приводятся обобщенные сведения о вкладе дновцев в дело достижения Великой Победы.

Центральный раздел книги «Они сражались за Родину» содержит материалы об 1055 участниках войны — фронтовиках, партизанах и подпольщиках — уроженцах и жителях Дновского района, вернувшихся домой с победой. Около 500 статей проиллюстрированы фотографиями ветеранов, переданных из личных и государственных архивов. Многие из них публикуются впервые. В статьях рассказывается о ярких примерах доблести и мужества, которые проявили на полях сражений сотни дновцев — от рядового до генерала.

В разделе «На той войне…» впервые публикуется доклад о боевом пути 10-й Ленинградской партизанской бригады, действовавшей в Дновском районе, воспоминания фронтовиков и партизан.

С выходом шестого тома в издании в целом увековечены имена и подвиги почти 6,2 тыс. жителей Псковской области, добывавших Великую Победу.

Том направлен в главные книгохранилища нашей страны, в Центральный музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе, в Центральный музей Вооруженных Сил РФ, а также поступит в библиотеки области, в архивные учреждения, ветеранские организации, будет вручен ближайшим родственникам ветеранов, чьи имена увековечены в книге.

Ранее за весомый вклад в сохранение исторической правды о подвиге советских солдат, которые в годы Великой Отечественной войны отстаивали право свободно жить на своей земле, губернатор Псковской области Михаил Ведерников наградил главного редактора книги «Солдаты Победы» Николая Никитенко медалью «За заслуги перед Псковской областью».