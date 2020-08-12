В России предложили увеличить отпуск многодетным родителям

09:01, 12 августа 2020, ПАИ

Депутат Государственной думы Иван Сухарев выступил с инициативой продлить родителям трёх и более детей ежегодный оплачиваемый отпуск до 35 дней. Письмо, копия которого есть в распоряжении RT, направлено на имя главы Министерства труда России Антона Котякова.

Депутат обосновал свое предложение тем, что многодетные родители несут колоссальную нагрузку, при этом по трудовому законодательству они могут рассчитывать только на 28 дней оплачиваемого отпуска.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность внесения изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части предоставления гражданам, имеющим трёх и более детей в возрасте до 18 лет, ежегодного основного оплачиваемого отпуска продолжительностью 35 дней. Эти дополнительные дни граждане смогут посвятить как личному отдыху, так и занятиям с детьми», - обратился парламентарий.