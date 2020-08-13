Агентство инвестиционного развития Псковской области возглавил Вячеслав Федюнин

09:18, 13 августа 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников представил администрации региона временно исполняющего обязанности генерального директора Агентства инвестиционного развития Псковской области Вячеслава Федюнина, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации.

«Вячеслав Валерьевич имеет богатый опыт в сфере управления, сопровождения инвестиционных проектов. Эти компетенции сегодня особенно важны и востребованы в регионе», - отметил губернатор.

На заседании инвестиционной комиссии 12 августа рассмотрели несколько проектов, которые реализуются или только планируются к осуществлению в Псковской области.

По итогам обсуждения два инвестиционных проекта получили статус стратегических и могут претендовать на сопровождение. Одна заявка касалась проекта по строительству автомобильной газонаполнительной компрессорной станции. Представитель компании-инвестора рассказал, что станцию по заправке пассажирских автобусов и автомашин компримированным природным газом построят уже в этом году. Проект, в который планируется инвестировать 150 миллионов рублей, позволит расширить использование экологически чистого и бюджетного газомоторного топлива, а также будет способствовать развитию и снизит эксплуатационные расходы крупнейшего в регионе автотранспортного предприятия «Псковпассажиравтотранс».

Глава региона напомнил, что при поддержке правительства в этом году на модернизацию автопарка будет направлено более 1,2 миллиарда рублей. Часть новых автобусов будет именно на газомоторном топливе. Губернатор также поинтересовался, действительно ли объект откроют в этом году. Инвестор заверил, что сроки будут соблюдены, планируемая дата ввода в эксплуатацию — декабрь этого года.

Второй проект, который получил статус стратегического, — от компании «Агентство ипотечного кредитования» и направлен на реконструкцию Парка культуры и отдыха Великих Лук. Проект «ЛУКИ-ПАРК» предполагает комплексное благоустройство парковой территории, создание комфортного общественного пространства, открытие спортивно-оздоровительного и развлекательного комплексов, «Динопарка», гостиницы. В целом в проект планируется направить более 1 миллиарда рублей.

Решением членов комиссии масштабным инвестиционным признан проект ООО «Русские ярмарки» по созданию в Пскове ярмарочного комплекса на 320 торговых мест. Его планируется реализовать на участке в районе улицы Юности. Объем инвестиций — 275 млн рублей.

Кроме того, в рамках заседания члены комиссии одобрили внесение изменений в стратегический инвестиционный проект по строительству в Пскове ряда жилых домов, а также детского сада на 140 мест. После полной реализации проекта жильем будут обеспечены более 2 тысяч семей.

Также участниками инвестиционной комиссии рассмотрен проект, в рамках которого планировалось открыть в Пушкинских Горах гостиничный комплекс с рестораном. Инвестор рассказал о трудностях, с которыми столкнулся. По итогам обсуждения принято решение в течение месяца всесторонне проработать бизнес-проект, изучить уже проделанную работу, а также возможности для его поддержки, в том числе и через Агентство инвестиционного развития. По итогам такого анализа комиссия примет решение либо о продолжении работы, либо о расторжении инвестиционного соглашения.