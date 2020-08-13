Агентство инвестиционного развития Псковской области возглавил Вячеслав Федюнин
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников представил администрации региона временно исполняющего обязанности генерального директора Агентства инвестиционного развития Псковской области Вячеслава Федюнина, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации.
«Вячеслав Валерьевич имеет богатый опыт в сфере управления, сопровождения инвестиционных проектов. Эти компетенции сегодня особенно важны и востребованы в регионе», - отметил губернатор.
На заседании инвестиционной комиссии 12 августа рассмотрели несколько проектов, которые реализуются или только планируются к осуществлению в Псковской области.
По итогам обсуждения два инвестиционных проекта получили статус стратегических и могут претендовать на сопровождение. Одна заявка касалась проекта по строительству автомобильной газонаполнительной компрессорной станции. Представитель компании-инвестора рассказал, что станцию по заправке пассажирских автобусов и автомашин компримированным природным газом построят уже в этом году. Проект, в который планируется инвестировать 150 миллионов рублей, позволит расширить использование экологически чистого и бюджетного газомоторного топлива, а также будет способствовать развитию и снизит эксплуатационные расходы крупнейшего в регионе автотранспортного предприятия «Псковпассажиравтотранс».
Глава региона напомнил, что при поддержке правительства в этом году на модернизацию автопарка будет направлено более 1,2 миллиарда рублей. Часть новых автобусов будет именно на газомоторном топливе. Губернатор также поинтересовался, действительно ли объект откроют в этом году. Инвестор заверил, что сроки будут соблюдены, планируемая дата ввода в эксплуатацию — декабрь этого года.
Второй проект, который получил статус стратегического, — от компании «Агентство ипотечного кредитования» и направлен на реконструкцию Парка культуры и отдыха Великих Лук. Проект «ЛУКИ-ПАРК» предполагает комплексное благоустройство парковой территории, создание комфортного общественного пространства, открытие спортивно-оздоровительного и развлекательного комплексов, «Динопарка», гостиницы. В целом в проект планируется направить более 1 миллиарда рублей.
Решением членов комиссии масштабным инвестиционным признан проект ООО «Русские ярмарки» по созданию в Пскове ярмарочного комплекса на 320 торговых мест. Его планируется реализовать на участке в районе улицы Юности. Объем инвестиций — 275 млн рублей.
Кроме того, в рамках заседания члены комиссии одобрили внесение изменений в стратегический инвестиционный проект по строительству в Пскове ряда жилых домов, а также детского сада на 140 мест. После полной реализации проекта жильем будут обеспечены более 2 тысяч семей.
Также участниками инвестиционной комиссии рассмотрен проект, в рамках которого планировалось открыть в Пушкинских Горах гостиничный комплекс с рестораном. Инвестор рассказал о трудностях, с которыми столкнулся. По итогам обсуждения принято решение в течение месяца всесторонне проработать бизнес-проект, изучить уже проделанную работу, а также возможности для его поддержки, в том числе и через Агентство инвестиционного развития. По итогам такого анализа комиссия примет решение либо о продолжении работы, либо о расторжении инвестиционного соглашения.