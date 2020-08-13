Чьи в лесу шишки - ПАИ-live с директором нацпарка «Себежский» Надеждой Подоплёкиной (ЭФИР)
Несколько месяцев назад в национальном парке «Себежский» сменился руководитель. Директором стала Надежда Николаевна Подоплёкина.
Смена руководства прошла тихо. Однако для Себежского района все, что происходит в нацпарке, имеет значение.
О том, как из Москвы оказалась в Себеже, о первоочередных и второстепенных задачах, которые перед ней стоят, об экологическом просвещении и отношениях с себежанами - Надежда Подоплёкина рассказала в эксклюзивном интервью руководителю проекта ПАИ-live Александру Машкарину.