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Лидер группы «Бахыт-Компот» лечит суставы в радоновом озере в Себежском районе
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Общество

Лидер группы «Бахыт-Компот» лечит суставы в радоновом озере в Себежском районе

Фото: Дарья Хваткова.

В Псковской области у своего друга-художника из «Митьков» Дмитрия Дроздецкого гостит лидер рок-группы «Бахыт-Компот» Вадим Степанцов. Псковское агентство информации узнало, как творческие люди из столицы отдыхают в деревне Кицково Себежского района.

Вадим Степанцов приезжает в псковские края не только развеяться, но и подлечиться.

Музыкант уверен, что радоновое озеро в деревне Большие Суханы Себежского района поможет ему вылечить суставы. Вадим Степанцов объяснил, что озеро образовалось на месте тектонического разлома, из-за чего в нем растворен газ радон, ванны с которым считаются целебными.

Видеосюжет ПАИ смотрите здесь.

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