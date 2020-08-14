Лидер группы «Бахыт-Компот» лечит суставы в радоновом озере в Себежском районе

17:42, 14 августа 2020, ПАИ

В Псковской области у своего друга-художника из «Митьков» Дмитрия Дроздецкого гостит лидер рок-группы «Бахыт-Компот» Вадим Степанцов. Псковское агентство информации узнало, как творческие люди из столицы отдыхают в деревне Кицково Себежского района.

Вадим Степанцов приезжает в псковские края не только развеяться, но и подлечиться.

Музыкант уверен, что радоновое озеро в деревне Большие Суханы Себежского района поможет ему вылечить суставы. Вадим Степанцов объяснил, что озеро образовалось на месте тектонического разлома, из-за чего в нем растворен газ радон, ванны с которым считаются целебными.

Видеосюжет ПАИ смотрите здесь.