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Общество

В Великих Луках не будет салюта на День города

Великие Луки отметят День города 22 августа без народных гуляний и праздничного фейерверка. Об этом сообщается на сайте администрации города.

«В этом году Великие Луки отмечают 854-ю годовщину первого упоминания в летописи. 22 августа по традиции должно было состояться празднование с концертами, представлениями, спортивными выступлениями, другими разнообразными развлечениями на любой возраст и вкус. Однако в этом году из-за распространения коронавирусной инфекции и, как следствие, запрета на проведение любых массовых мероприятий традиционные гуляния в честь Дня города не состоятся», – гласит сообщение.

22 августа для великолучан откроют двери краеведческий музей, музей академика Виноградова, художественный салон, выставочный зал Центра эстетического воспитания и «Мир искусств». Учреждения культуры подготовили для великолучан разнообразную тематическую программу как в онлайн, так и офлайн-режимах.

«Традиционный салют также не состоится. Мы хорошо знаем, как великолучане любят городские праздники и как массово они встречают концертные программы. Во время праздничного салюта на набережной всегда собирается большое количество горожан. Поэтому нужно немного потерпеть и в этом году воздержаться от масштабных событий. Следующий год у нас юбилейный, и, надеюсь, мы порадуем жителей и гостей города разнообразной и насыщенной программой. Мы обязательно встретимся с вами на наших традиционных концертных площадках, дорогие великолучане!» – сказала Анжелика Романюк, председатель городского комитета культуры.

Скорее всего, не состоится и торжественное открытие парка культуры и отдыха после реконструкции.

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