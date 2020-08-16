Об установке газового оборудования псковским автомобилистам необходимо сообщать в ГИБДД
О правилах оформления новшеств сообщают на сайте УМВД России по Псковской области.
Ведомство рассказывает о порядке выдачи разрешения на внесение изменений в конструкцию машины, связанного с установкой газобаллонного оборудования.
Чтобы получить документ в электронном виде, необходимо подать заявку на почту oprokhorov2@mvd.ru.
Псковичам напоминают, что выдача свидетельств о соответствии модернизированного автомобиля требованиям безопасности, а также свидетельств по допуску к перевозке опасных грузов осуществляется по предварительной записи по телефону: 8 (8112) 29-25-81.