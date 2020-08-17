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Общество

Пенсионер пострадал при пожаре в Великолукском районе

63-летний мужчина пострадал при пожаре в деревне Мякотино Великолукского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Пожар произошёл в жилом доме 17 августа в 4:00. Сгорели кровля жилого дома, хозяйственная постройка и пристроенная к жилищу веранда.

Для ликвидации возгорания привлекались две единицы техники и восемь человек. В результате пожара пострадал 63-летний мужчина: он получил термический ожог спины I степени. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём при курении. Пожарные спасли от огня соседний жилой дом и двух человек.

В этот же день произошёл пожар в микрорайоне Строитель в Острове. В двухкомнатной квартире закопчена ванная и туалет, верхняя часть стен. Для ликвидации пожара привлекались две единицы техники и пять человек. Причина пожара – короткое замыкание в стиральной машине.

Кроме того, 16 августа в 18:34 в деревне Гришино Великолукского района в жилом доме размером 12 на 6 метров сгорела кровля. Причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Сотрудники МЧС спасли от огня три хозяйственные постройки.

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