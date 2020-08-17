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Общество

Численность рабочей силы сократилась в Псковской области

Фото Дарьи Хватковой.

В Псковской области, по данным выборочных обследований, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в среднем за II квартал 2020 года составила 293,3 тысячи граждан. Это на 20,2 тысячи человек меньше, чем в среднем за II квартал 2019 года, сообщили Псковскому агентству информации в Псковстате.

В среднем за II квартал 2020 года 20 тысяч человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы в среднем за II квартал 2020 года составил 6,8 % общей численности рабочей силы. Это на 1,7 процентного пункта выше, чем в среднем за II квартал 2019 года.

Ежемесячно на территории всех субъектов России проводятся выборочные обследования рабочей силы. Сведения, полученные от населения, позволяют получить актуальные данные об изменениях ситуации с занятостью населения, видах занятости, размерах и причинах безработицы, продолжительности периода незанятости, составе занятого населения и безработных по полу, возрасту, образованию, семейному положению. В Псковской области в период каждого обследования опрашивается более 600 человек в возрасте от 15 лет и старше. Опрос населения проводят прошедшие обучение интервьюеры, уточнили в Псковстате.

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