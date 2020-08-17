В Порхове после ремонта открыли детский сад «Солнышко»

13:18, 17 августа 2020, ПАИ

Детский сад «Солнышко» в Порхове открыли после реновации с использованием энергоэффективных технологий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В детском саду «Солнышко» в Порхове прошла реновация с использованием энергоэффективных технологий. Работы проведены в рамках реализации проекта ER-15 «SaveSmart» двусторонней программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» 2014–2020 годов.

Стоимость контракта составила порядка 8 млн рублей, около 1 млн рублей из которых – средства муниципалитета.

Первый этап реновации стартовал в прошлом году. В здании были установлены энергосберегающие стеклопакеты, заменены входные двери. Произведено устройство тёплых полов в двух ясельных группах, а также устройство системы отопления здания с регуляторами тепла и «умным» тепловым узлом. Это позволяет экономичнее использовать теплоресурсы в зависимости от температуры за окном.

В текущем году произведено утепление стен, чердачных перекрытий, отремонтирована отмостка. Во внешней отделке здания применены современные и яркие материалы. В рамках контракта на текущий год осталось установить вентиляционные клапаны для создания комфортной атмосферы пребывания в помещениях. Полностью завершить все работы планируется к началу сентября.

Новые электроплиты были установлены на кухне. Их эксплуатация позволит сэкономить не менее 20% энергоресурсов по сравнению со старым оборудованием.

В настоящее время детский сад уже начал свою работу в обычном режиме.

В рамках реализации проекта также запланировано проведение информационно-аналитической работы по результатам внедрения энергоэффективных решений и распространение успешного опыта в соседних муниципалитетах. На осень запланировано пять обучающих модулей по вопросам энергоэффективности на базе ПсковГУ, где представители от каждого муниципалитета Псковской области смогут повысить свои компетенции в данной сфере.