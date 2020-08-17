Публикуем фотографии с места трагической аварии в Великолукском районе, где сегодня погибли два человека

22:02, 17 августа 2020, ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: Корреспондент газеты "Наш путь".







Стали известны подробности ДТП в деревне Переслегино Великолукского района.

Сегодня вечером столкнулись трактор ООО «Агро Нова» и маршрутка рейсом №11.

Из собственных источников поступила информация о том, что водитель трактора - мужчина 1962 года рождения - выехал на дорогу без путевого листа, предположительно в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее ПАИ публиковало фотографии с места происшествия и сообщало об обстоятельствах аварии.