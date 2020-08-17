Публикуем фотографии с места трагической аварии в Великолукском районе, где сегодня погибли два человека
Стали известны подробности ДТП в деревне Переслегино Великолукского района.
Сегодня вечером столкнулись трактор ООО «Агро Нова» и маршрутка рейсом №11.
Из собственных источников поступила информация о том, что водитель трактора - мужчина 1962 года рождения - выехал на дорогу без путевого листа, предположительно в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее ПАИ публиковало фотографии с места происшествия и сообщало об обстоятельствах аварии.