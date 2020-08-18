0
17:35
Мотоциклист пострадал при столкновении с автомобилем в Пскове
16:55
Автомобиль влетел в забор в Гдовском районе, пострадали дети
12:34
По факту смертельного ДТП в Великолукском районе возбуждено уголовное дело
11:53
Продукты пытался украсть великолучанин из магазина
10:33
Число умерших от коронавируса в Псковской области достигло 60
09:22
Стали известны подробности смертельной аварии с автобусом в Великолукском районе
22:02
Публикуем фотографии с места трагической аварии в Великолукском районе, где сегодня погибли два человека
Еще новости
Происшествия

Мотоциклист пострадал при столкновении с автомобилем в Пскове

В Пскове при столкновении с автомобилем пострадал мотоциклист. Авария произошла 18 августа в областном центре, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

При столкновении мотоциклиста с автомобилем УАЗ на пересечении улиц Шестака – Доставалова.

В результате ДТП пострадал мотоциклист, которому оказывают медицинскую помощь. На месте аварии работают аварийно-спасательные службы и сотрудники ДПС. Подробности и обстоятельства произошедшего уточняются.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Мотоциклист пострадал при столкновении с автомобилем в Пскове
18 августа 2020
Мотоциклист пострадал при столкновении с автомобилем в Пскове
Автомобиль влетел в забор в Гдовском районе, пострадали дети
18 августа 2020
Автомобиль влетел в забор в Гдовском районе, пострадали дети
По факту смертельного ДТП в Великолукском районе возбуждено уголовное дело
18 августа 2020
По факту смертельного ДТП в Великолукском районе возбуждено уголовное дело
Продукты пытался украсть великолучанин из магазина
18 августа 2020
Продукты пытался украсть великолучанин из магазина
Число умерших от коронавируса в Псковской области достигло 60
18 августа 2020
Число умерших от коронавируса в Псковской области достигло 60
Стали известны подробности смертельной аварии с автобусом в Великолукском районе
18 августа 2020
Стали известны подробности смертельной аварии с автобусом в Великолукском районе
Публикуем фотографии с места трагической аварии в Великолукском районе, где сегодня погибли два человека
17 августа 2020
Публикуем фотографии с места трагической аварии в Великолукском районе, где сегодня погибли два человека
Трактор выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой в Великолукском районе
17 августа 2020
Трактор выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой в Великолукском районе

Идет загрузка...