Мотоциклист пострадал при столкновении с автомобилем в Пскове
В Пскове при столкновении с автомобилем пострадал мотоциклист. Авария произошла 18 августа в областном центре, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
При столкновении мотоциклиста с автомобилем УАЗ на пересечении улиц Шестака – Доставалова.
В результате ДТП пострадал мотоциклист, которому оказывают медицинскую помощь. На месте аварии работают аварийно-спасательные службы и сотрудники ДПС. Подробности и обстоятельства произошедшего уточняются.