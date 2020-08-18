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Общество

Разрушители легенд: Михаил Ведерников рассказал, как власти Псковской области не оставили места для слухов о COVID-19

В России – и на уровне регионов, и в федеральном центре – сейчас идёт активная работа по осмыслению уроков коронавируса. Вне зависимости от того, ждёт нас пресловутая вторая волна или же разгребание завалов в экономике и соцсфере, рефлексия полученного опыта жизненно необходима. Именно этой теме была посвящена состоявшаяся 18 августа в ТАСС пресс-конференция на тему «Уроки COVID-19: тренды региональных управленческих технологий».

Михаил Ведерников. Кадр из трансляции ТАСС

В результате изменений в привычном укладе жизни людей, которые вытекают из последствий пандемии коронавируса, в российских регионах изменились практики управления и форматы коммуникации власти с общественностью, считает директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына.

«Не так давно появился термин «новая искренность». Так вот, пандемия показала, что это единственно возможный формат коммуникации власти и общественности», – добавила она, подчеркнув, что во время коронакризиса появилось «огромное количество каналов связи власти и населения».

Работу этих каналов на примере Псковской области как раз и осветил губернатор Михаил Ведерников. Подробнее читайте в публикации газеты «Псковская правда».

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