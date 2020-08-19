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Культура

Театральный сезон откроется в Пскове 4 сентября

15 марта Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина был вынужден прервать работу в связи с осложнившейся эпидемической ситуацией из-за коронавируса. 4 сентября театр рассчитывает открыть 115-й сезон, однако спектакли будут играть с соблюдением норм санитарной предосторожности и в условиях сокращенной «капсульной рассадки».

Сезон откроет премьера спектакля Петра Шерешевского «Село Степанчиково и его обитатели» по мотивам одноименной повести Достоевского. Его можно будет увидеть 4, 5 и 27 сентября. В роли добродушного полковника Ростанева – заслуженный деятель искусств Сахалинской области Андрей Кузин, а в роли изворотливого приживала Фомы Опискина – заслуженный артист России Виктор Яковлев. В спектакле также заняты: заслуженные артисты России Сергей Попков, Галина Шукшанова, Надежда Чепайкина, артисты Ксения Соколова, Александр Овчаренко, Камиль Хардин, Денис Кугай, Евгений Терских, Ирина Смирнова, Максим Плеханов, Лев Орешкин, Ангелина Курганская, Ислам Галиуллин. В роли дочери полковника Сашеньки на псковской сцене дебютирует лауреатка Национальной театральной премии «Золотая маска» Линда Ахметзянова.

Номинанта нынешней «Маски» – спектакль Петра Шерешевского – «Ревизор» покажут 6 сентября. В роли Марии Антоновны впервые выступит актриса театра Ксения Соколова.

Еще одна премьера – моноспектакль народного артиста России Владимира Свекольникова «И смех, и грех», в который вошли поэма Пушкина «Граф Нулин», басни Крылова и комические рассказы Чехова. Постановки состоятся 11 и 29 сентября.

30 сентября в театре покажут спектакль «Нави Волырк, капитанский сын» по пьесе Олега Михайлова, еще одну новую работу театра, юбилейный бенефис заслуженного артиста России Сергея Попкова в постановке Елены Павловой.

13 сентября – лирическая и ностальгическая комедия «Соседи» в постановке Александра Кладько с участием народного артиста России Юрия Новохижина, заслуженных артистов России Сергея Попкова, Надежды Чепайкиной, Виктора Яковлева, Нины Семеновой. В главных ролях – Наталья Петрова и Андрей Ярославлев.

16 сентября – мелодрама Ярославы Пулинович «Жанна» в постановке Михаила Заеца. В заглавной роли – Ирина Смирнова. В роли Кати в этот вечер впервые выступит актриса театра Ксения Соколова, а в роли Вики – актриса Мария Петрук.

17 сентября – трагедия Шекспира «Отелло» в постановке Даниила Безносова. В главных ролях – Евгений Терских, Наталья Петрова и Денис Кугай, в роли дожа Венеции – Юрий Новохижин.

9 сентября на Малой сцене поставят «Метель» Пушкина в постановке Алессандры Джунтини. В главной роли – Ксения Тишкова. 10 сентября – чеховская комедия Александра Кладько «Позвольте вам выйти вон». Роль Дымбы в спектакле впервые исполнит заслуженный работник культуры Сахалинской области Андрей Кузин. 12 сентября – «Пиковая дама» режиссера Юрия Печенежского. В роли Германна – Лев Орешкин, в роли Лизы впервые выступает Мария Петрук. В этот вечер ожидаются еще два дебюта: роль Чекалинского впервые исполнит Георгий Болонев, а роль Сурина – Анатолий Кузьмин.

15 сентября в театре будет праздник – юбилейный 50-й показ спектакля Василия Сенина «Ионыч», созданного по мотивам рассказа Чехова. В роли Катерины Ивановны впервые выступит Ксения Соколова. Ионыча играет Максим Плеханов.

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