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Политика

Александр Котов о путче 1991 года: Такое не забывается

«Такое не забывается. Это был один из самых сложных периодов современной истории страны», – заявил председатель Псковского областного Собрания Александр Котов в эфире проекта ПАИ-live 19 августа, комментируя события 18-21 августа 1991 года в Советском Союзе.

«Я был в меньшей степени погружён в политику в то время, но мне кажется, эти события никого не оставили равнодушным. Мне лично очень не хотелось возвращаться назад, потому что только-только наметился прогрессивный путь. И второе ощущение — сильная тревога за то, что в стране может вспыхнуть гражданская война. Мы были в одном шаге от этого», – сказал Александр Котов.

Он также заявил, что ему не хотелось бы, чтобы эти события повторились. При этом Александр Котов заметил, что в мире сейчас достаточно таких примеров. 

18 августа 1991 года Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) попытался отстранить Михаила Горбачева с поста президента СССР и сменить проводимый им курс. В Москву были введены войска, а на улицах столицы появились митингующие.

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