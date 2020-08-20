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Общество

Профилактические беседы пройдут в День знаний в школах и детсадах Пскова

В День знаний в школах и детсадах Пскова пройдут профилактические беседы. Об этом заявила начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко в ходе заседания городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Анна Кузыченко отметила, что 1 сентября во всех школах и детских садах запланированы профилактические беседы с обучающимися. Так как дети длительное время не посещали образовательные учреждения, то в сентябре особое внимание будет уделено профилактике дорожно-транспортного травматизма с обучающимися (очно) и родителями (дистанционно).

Кроме того, Анна Кузыченко сообщила, что в целях снижения и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма в муниципальных образовательных учреждениях города актуализированы схемы безопасных маршрутов движения. В каждом таком учреждении обновлён паспорт дорожной безопасности, разработаны планы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного движения, которые будут утверждены в августе на педагогических советах.

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