Летом юным псковичам и их родителям разъясняли правила безопасности

18:06, 20 августа 2020, ПАИ

О работе образовательных учреждений Пскова летом рассказала начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко в ходе заседания городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, которое состоялось 20 августа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Анна Кузыченко подчеркнула, что, несмотря на длительный период дистанционного обучения, эта работа была направлена на создание организационно-педагогических условий для формирования у обучающихся устойчивых компетенций безопасного поведения на улицах и дорогах.

При этом она сообщила, что в июле была проведена дополнительная разъяснительная работа с родителями и детьми (инструктажи, беседы) по вопросам комплексной безопасности с использованием интернет-ресурсов на тему безопасности на водных объектах, дорогах, в общественных местах, на территории объектов железнодорожного транспорта.

С 25 по 31 августа в образовательных учреждениях, подведомственных управлению образования администрации Пскова, пройдут инструктивные совещания по вопросам предупреждения дорожно-транспортных происшествий с детьми, по правилам организованной перевозки учащихся.