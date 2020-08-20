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Общество

Куньинский дом культуры стал победителем в областном конкурсе «Клуб года – 2019»

Ущицкий дом культуры стал победителем в областном смотре-конкурсе «Клуб года – 2019» в номинации «Сельские дома культуры и клубы». Об этом пишет районная газета «Пламя».

По итогам работы за 2019 год Ущицкий дом культуры – структурное подразделение МБУ «Районный культурный центр» Куньинского района, (руководитель – Светлана Белугина) награждён дипломом лауреата, победителя областного смотра-конкурса с вручением памятного подарка стоимостью 20 тысяч рублей. Об этом заявила директор РКЦ Елена Харченко.

Областной смотр-конкурс «Клуб года» проходит ежегодно, и Куньинский район периодически принимает в нём участие. В 2012 году среди победителей в номинации «Городские и районные дома и центры культуры» был Районный культурный центр посёлка Кунья, в 2017 году среди лучших сельских учреждений в области был назван Жижицкий дом культуры.

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