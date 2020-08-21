Артснаряд обезвредили в Пушкиногорском районе
В Псковской области за последние сутки спасатели обезвредили один взрывоопасный предмет времён Великой Отечественной войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Так, группа разминирования поисково-спасательного отряда Пскова обезвредила вблизи деревни Мошино Пушкиногорского района артиллерийский снаряд калибра 210 миллиметров.
Ранее великолукские спасатели обезвредили три артснаряда в Великолукском районе.