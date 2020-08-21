Сотрудники Первомайского интерната Палкинского района пройдут повышение квалификации по программе приграничного сотрудничества

11:53, 21 августа 2020, ПАИ

Сотрудники Первомайского психоневрологического интерната в Палкинском районе пройдут повышение квалификации в рамках грантового контракта по проекту ER153 «Сотрудничество профессиональных и местных сообществ для улучшения качества медицинских услуг, реабилитации и социальной инклюзии в приграничных территориях Эстонии и России». Она реализуется в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия – Эстония» на период 2014-2020 годов.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, ведущим партнёром проекта стал Центр здоровья Муствеэ. Бюджет проекта составляет порядка 10,5 млн рублей. Мероприятия будут проходить в течение года: с 1 сентября 2020 по 31 августа 2021 года.

Проект будет способствовать улучшению качества медицинских услуг, реабилитации и социальной инклюзии в приграничных территориях Эстонии и России, способствовать сотрудничеству профессиональных и местных сообществ. Также будут запланированы Дни инклюзии. Их цель – сделать общество терпимым и внимательным к качеству повседневной жизни людей с особыми потребностями.

По итогам реализации проекта 50 сотрудников организаций, участвующих в проекте, смогут повысить профессиональную квалификацию в соответствии с национальными стандартами России и Эстонии. Около 20 сотрудников партнерской организации из Эстонии также улучшат знание русского языка для повышения комфорта общения с русскоязычными пациентами, которые составляют около 70 % от общего числа.

Коммуникация и обмен лучшими практиками также будут организованы в рамках проекта. Кроме того, обе организации смогут улучшить медицинское, бытовое оснащение, повысить уровень доступной среды.

Необходимость более внимательного отношения к людям с особыми потребностями будет подчеркнута в рамках мероприятий проекта, поскольку равный, свободный доступ всем пациентам к социальному обеспечению, внедрение эргономических решений в повседневную жизнь улучшает качество жизни пациентов и условия труда работников участвующих в проекте организаций.