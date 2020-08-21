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Общество

Конгрессно-выставочный центр открылся в Пскове

В Пскове на рынке на улице Текстильной, 9 открылся конгрессно-выставочный центр, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Работу нового шатра на рынке оценили глава Пскова Елена Полонская, заместитель главы администрации города Павел Волков, начальник отдела потребительского рынка и услуг администрации Пскова Василий Демидов и депутат Псковской гордумы Григорий Стороненков.

В выезде также приняли участие директор МКУ «Снежинка» Олег Сладковский и администратор МКУ «Снежинка» Анна Ермолина.

На сегодняшний день шатер представляет собой конгрессно-выставочный центр. В нём уже установлены палатки с канцтоварами, антисептиками, сотовой связью, детской одеждой псковского производителя, академией тенниса, рекламой фитнес-центров, научной библиотекой.

По словам представителя торговых палат, шатёр открыли 20 августа, и он в первый же день произвел ажиотаж среди населения.

15 июля глава Пскова выехала на территорию рынка по обращениям жителей по вопросу установки шатра на рынке на улице Текстильной. Елена Полонская заверила предпринимателей, что рынок закрываться не будет, однако, чтобы он окупался и становился центром притяжения покупателей, необходимо его наполнить и модернизировать. Для этого власти города предложили поставить шатёр в пределах рынка и оборудовать его тематическими площадками.

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