В Пскове назвали победителей интеллектуальной игры «РосКвиз»

15:24, 22 августа 2020, ПАИ

Названы победители интеллектуальной игры «РосКвиз», которая прошла в Пскове в День Государственного флага России. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», в игре приняли участие активисты регионального волонтёрского центра «Единой России», МГЕР, Молодёжного совета при главе Пскова, студенты и школьники. Четыре команды в составе до пяти человек состязались в знании истории российского триколора и событий, связанных с ним.

Игра проходила в пяти раундах, которые содержали от одного до 18 вопросов. Участникам давалось ограниченное время на подготовку ответов. Победители были выбраны по количеству набранных баллов.

Первое место заняла команда «Молодой гвардии Единой России», второе – команда Совета по молодёжной политике при главе Пскова, третье – команда волонтёрского центра «Единой России», четвёртое – сборная школьников.

Все участники игры получили дипломы и памятные сувениры. Победители отмечены наградой: им вручён мяч с символикой «Единой России», украшенный изображением российского триколора. За волю к победе команда школьников получила специальный приз Псковского регионального отделения Союза машиностроителей России.

«Игра позволила проверить знания о государственных символах страны, значимых датах истории России. Флаг – государственный символ, олицетворяющий собой основные ценности, которые провозглашает наша страна. Знать историю государственной символики необходимо. История нашего государства богата, флаги были разные в царский период, советский и постсоветский – это тоже знать необходимо. Именно с государственной символики начинается знакомство с историей страны, с её основными ценностями. Это важно для воспитания чувства патриотизма, духовного единства и любви к своей родине», – отметил председатель регионального координационного совета сторонников партии «Единая Россия» Дмитрий Хритоненков.

Ещё одна игра «РосКвиз» в День Государственного флага России была проведена для участников профильной смены ценностно-ориентированной программы «Поверь в себя – 2020», которую реализует УМВД России по Псковской области при поддержке администрации Псковской области совместно с Советом по молодёжной политике Пскова при главе города, Псковский филиалом Академии ФСИН России. В игре приняло участие более 40 подростков. По итогам игры все участники отмечены дипломами, им подарили памятные сувениры. Команде победителей вручили футбольный мяч.

День Государственного флага России с 1994 года ежегодно отмечается 22 августа. Этот официально установленный указом президента праздник посвящён возрождённому флагу России – национальному триколору.