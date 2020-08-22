0
14:51
Михаил Ведерников: С каждым годом Великие Луки становятся уютнее и комфортнее
14:06
Более 15,7 млн человек в мире вылечились от коронавируса
12:10
1 383 человека заболели коронавирусом в Пскове
10:23
«Ни один суд не возьмётся за это дело»: полицейский – об убийстве пса Пифа
09:35
Александр Котов: Триколор объединяет всех, кто любит Россию
09:22
Михаил Ведерников: В истории триколора есть успехи всех жителей России
08:59
4 384 жителя Псковской области заразились коронавирусом
Еще новости
Общество

В Пскове назвали победителей интеллектуальной игры «РосКвиз»

Названы победители интеллектуальной игры «РосКвиз», которая прошла в Пскове в День Государственного флага России. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», в игре приняли участие активисты регионального волонтёрского центра «Единой России», МГЕР, Молодёжного совета при главе Пскова, студенты и школьники. Четыре команды в составе до пяти человек состязались в знании истории российского триколора и событий, связанных с ним.

Игра проходила в пяти раундах, которые содержали от одного до 18 вопросов. Участникам давалось ограниченное время на подготовку ответов. Победители были выбраны по количеству набранных баллов.

Первое место заняла команда «Молодой гвардии Единой России», второе – команда Совета по молодёжной политике при главе Пскова, третье – команда волонтёрского центра «Единой России», четвёртое – сборная школьников.

Все участники игры получили дипломы и памятные сувениры. Победители отмечены наградой: им вручён мяч с символикой «Единой России», украшенный изображением российского триколора. За волю к победе команда школьников получила специальный приз Псковского регионального отделения Союза машиностроителей России.

«Игра позволила проверить знания о государственных символах страны, значимых датах истории России. Флаг – государственный символ, олицетворяющий собой основные ценности, которые провозглашает наша страна. Знать историю государственной символики необходимо. История нашего государства богата, флаги были разные в царский период, советский и постсоветский – это тоже знать необходимо. Именно с государственной символики начинается знакомство с историей страны, с её основными ценностями. Это важно для воспитания чувства патриотизма, духовного единства и любви к своей родине», – отметил председатель регионального координационного совета сторонников партии «Единая Россия» Дмитрий Хритоненков. 

Ещё одна игра «РосКвиз» в День Государственного флага России была проведена для участников профильной смены ценностно-ориентированной программы «Поверь в себя – 2020», которую  реализует УМВД России по Псковской области при поддержке администрации Псковской области совместно с Советом по молодёжной политике Пскова при главе города, Псковский филиалом Академии ФСИН России. В игре приняло участие более 40 подростков. По итогам игры все участники отмечены дипломами, им подарили памятные сувениры. Команде победителей вручили футбольный мяч.

День Государственного флага России с 1994 года ежегодно отмечается 22 августа. Этот официально установленный указом президента праздник посвящён возрождённому флагу России – национальному триколору.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Михаил Ведерников: С каждым годом Великие Луки становятся уютнее и комфортнее
22 августа 2020
Михаил Ведерников: С каждым годом Великие Луки становятся уютнее и комфортнее
Более 15,7 млн человек в мире вылечились от коронавируса
22 августа 2020
Более 15,7 млн человек в мире вылечились от коронавируса
1 383 человека заболели коронавирусом в Пскове
22 августа 2020
1 383 человека заболели коронавирусом в Пскове
Александр Котов: Триколор объединяет всех, кто любит Россию
22 августа 2020
Александр Котов: Триколор объединяет всех, кто любит Россию
Михаил Ведерников: В истории триколора есть успехи всех жителей России
22 августа 2020
Михаил Ведерников: В истории триколора есть успехи всех жителей России
4 384 жителя Псковской области заразились коронавирусом
22 августа 2020
4 384 жителя Псковской области заразились коронавирусом
В Псковской области от коронавируса умер 61 человек
22 августа 2020
В Псковской области от коронавируса умер 61 человек
Проход закрыт, идите по газону: пскович пожаловался на перекрытую дорожку
21 августа 2020
Проход закрыт, идите по газону: пскович пожаловался на перекрытую дорожку

Идет загрузка...