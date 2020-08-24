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Общество

Обязательная маркировка домашних животных начнётся с 2021 года

Обязательная маркировка домашних животных начнется с 2021 года. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минсельхоз, законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования правового регулирования отношений в области ветеринарии» будет рассмотрен Госдумой в осеннюю сессию.

Речь идет о поправках в законодательство, которыми в России вводится обязательный учет и маркировка домашних животных. «В целях предотвращения распространения заразных болезней животных, а также выявления источников и путей распространения возбудителей заразных болезней животных процедура маркирования и учета животных должна быть обязательной. Законопроектом предусмотрено, что маркирование животных осуществляется их владельцами за свой счет самостоятельно или посредством привлечения иных лиц», — пояснили в пресс-службе министерства.

В ведомстве отметили, что владельцы животных вправе самостоятельно выбрать тип средства маркирования из тех, которые будут предусмотрены Ветеринарными правилами в зависимости от вида животного. Так, наряду с чипированием могут использоваться бирки, татуировки, тавро, кольца, ошейники и другие способы. «За неисполнение указанной обязанности владельцы будут привлекаться к административной ответственности. В настоящее время статьей 10.6 Кодекса об административных правонарушениях установлена ответственность за нарушение ветеринарных правил, согласно которой сумма штрафов для граждан варьируется от 500 до 1000 рублей», — добавили в ведомстве.

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