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Ступени для лестниц: требования к изготовлению, оптимальное покрытие

ступени для лестниц keramogranit.ru

В соответствии с гостом 8717-2016 ступенькой называют опорный фрагмент лестницы, на который наступают при спуске или подъеме. В зависимости от месторасположения в пролете и формы выделяют основные (ЛС), верхнюю и нижнюю фризовые (ЛСВ, ЛСН) ступени. При их проектировании пользуются сводом правил СП 118.13330.2012 по обустройству общественных зданий.

Техническое описание и требования к ступеням

Лестница со всеми элементами должна быть удобной и безопасной. Ее ширина может составлять 90-100 см. Но нередко этот параметр увеличивают, если возводят массивное крыльцо у дома. Расширять лестницы внутри зданий нерационально: они сокращают полезную площадь. Угол наклона марша — 26-35º. Основные сведения о ступенях:

  1. Высота изменяется в интервале 15-20 см. Увеличение расстояния затруднит подъем. Сокращение размера вызовет желание перепрыгивать через ступеньку.
  2. Ширина — 26-30 см. Проекции ступеней идут внахлест с наложением одна на другую в 2-4 см. Предельная величина показателя по СП 118.13330.2012 — 35 см.
  3. Детали ступенчатой конструкции. Подступенок – вертикальный элемент (по высоте), проступь — горизонтальная поверхность. Двойной размер первой детали и ширина второй в сумме должны составлять 60-64 см, что равно среднему шагу человека. По этому признаку оценивают удобство лестницы. С увеличением высоты подступенка проступь должна сужаться, и наоборот.
  4. Забежные. Сверху они видятся в форме треугольника или трапеции: их ширина переменная. Располагаются по кругу для экономии площади или по архитектурно-дизайнерским соображениям.
  5. Количество в марше — от 3 до 18, оптимально — 10-15. Если лестница многомаршевая, на ней устраивают разделительные или поворотные площадки.

Лестничные ступени должны быть ровными, не иметь выступов. Поверхность проступи делается шероховатой или покрывается противоскользящим материалом. Ребро ступени закругляют овалом с радиусом <0,05 м.

Покрытие для лестниц из бетона

ступени для лестниц keramogranit.ru

Оформление лестницы зависит от ее вида, дизайна, предпочтений владельца дома. Для облицовки ступеней используют многие материалы, но железобетонные конструкции часто декорируют керамогранитом. Применение таких плит имеет особенности:

  1. Виды и комплектация. Панели бывают сплошными или сборными. У первых длина 120-130 см, толщина — 7-15 мм, вторые представляют собой прямоугольники с габаритами 300х300, 300х600 мм. Нижняя сторона проступи имеет пропилы, полосы абразива для лучшего сцепления с бетоном. В комплектацию облицовки входят подступенок, проступь, декоративный плинтус (его применение необязательно).
  2. Рекомендации по выбору. Фактура поверхности плит разная: для наружных лестниц используют шероховатые панели, внутри помещений — глазурованный, полированный, матовый керамогранит. Обращают внимание и на влагопоглощение: плита не должна впитывать воду.
  3. Технология облицовки. Предварительная подготовка проступи к укладке плит заключается в нанесении акриловой грунтовки, а после высыхания слоя — эмульсии того же состава. Монтируется облицовка с оставлением швов или встык.
  4. Уход за керамогранитным покрытием. Ограничений в применении моющих средств нет: можно использовать мыльный раствор, препараты с содержанием щелочей, кислот.

Выбрать наиболее подходящие к параметрам построенной лестницы керамогранитные плиты в соответствии с дизайнерскими предпочтениями хозяина дома удобно по каталогам в интернете. В статье использовались фотографии с сайта керамогранит.ру.

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