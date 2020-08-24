Благоустройство сквера на улице Технической завершилось в Пскове

10:28, 24 августа 2020, ПАИ

39 млн рублей израсходуют в Пскове на благоустройство парка между улицей Труда и проспектом Энтузиастов и сквера у дома № 14 на улице Технической. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Работы в сквере уже завершены. Сейчас ведутся работы по благоустройству парка. Планируется, что парк будет готов к 15 ноября.

С 2017 года Псков участвует в реализации проекта «Городская среда». За счет средств субсидий из федерального и областного бюджетов осуществляется благоустройство дворовых и общественных территорий. В этом году предусмотрено финансирование в объеме 57,8 млн рублей.