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Общество

«Трассу «Дон» проехали на удивление быстро»: путевые заметки по дороге на юг

ПВП – пункт взимания платы. Платных участков на автомагистрали «Дон» с каждым годом все больше. За проезд от Ельца до Краснодара я заплатил 1300 руб. Фото автора.

Посчитал, что эта поездка на юг у меня двадцать пятая, получается - юбилейная. Езжу в Краснодарский край на автомобиле ежегодно начиная с 1996 года - с того времени, как в моей семье появился первый автомобиль. Там моя малая родина, отчий дом. В одну сторону примерно 2 500 км (если с заездом на море) и, естественно, столько же обратно. В общей сложности исколесил уже по этим дорогам около 120 000 км. Более десяти лет на страницах «Псковской правды» я рассказывал о своих дорожных наблюдениях. Теперь поделюсь ими с читателя Псковского агентства информации.

Торопыги-нарушители

С конца июля стал чаще заглядывать в интернет, любопытствовать, как там главная автомагистраль южного направления М-4 «Дон»? На второй день пути именно по ней мне и предстояло ехать. Легендарная трасса, считается самой востребованной и самой загруженной (в период пиковых нагрузок интенсивность до 117 тысяч автомобилей в сутки при нормативной нагрузке около 40 тысяч авто). По мнению «Автодора», «Дон» - транспортная ось страны. Вот только скрипит эта ось все чаще и громче, особенно в летнее время. А бывает, что вращение оси и вовсе замирает из-за многокилометровых автомобильных пробок. Ни разу я не проехал, чтобы не постоять как минимум часок-другой в этих зло урчащих и вредно дымящих заторах. И в этом году предварительная информация не радовала -  автолюбители щедро делились грустными новостями о не менее чем полутора десятках проблемных участков по всей М-4.

В первый день отпуска  в 5:00 втроем мы отправились в путь-дорогу. И каково же было мое удивление, когда, ожидая проблемы лишь на второй день пути, я их получил уже через два часа  в Пустошкинском районе в виде ремонта дороги и семи светофоров с пятиминутными, а где-то и больше, интервалами пропуска машин.

Но удивили не светофоры, а сплошь и рядом несоблюдение правил дорожного движения при проезде этих участков. Чуть ли не каждый третий автомобиль выскакивал у меня из-за спины, когда я останавливался на очередной красный свет, и на большой скорости продолжал движение, лавируя меж красно-белых столбиков и отбойников. Еще больше удивило, что среди торопыг-нарушителей были и микроавтобусы с пассажирами. Когда же наступала моя очередь двигаться на зеленый, и как-то так получалось, что моя машина почти каждый раз была первой, то освободившаяся полоса оказывалась занятой и складывалась ситуация, напоминающая лобовую атаку. Пару раз при возникновении такой экстремальной ситуации в моей голове мелькали мысли: а может, это я что-то не так делаю? А вдруг и с той стороны горит зеленый? А не пора ли именно мне сворачивать? Я притормаживал и моргал дальним светом, замедляя свое движение почти до полной остановки, и встречные, как мне казалось, с огромным неудовольствием, но все же уступали дорогу.

Мне вспомнился анекдот еще советских времен, где русского туриста по улицам Тбилиси вез местный таксист. И каждый раз они без остановки проскакивали на красный свет светофоров. Пассажир волнуется, возмущается, а грузин его успокаивает: «Спокойно, джигит за рулем!». А тут раз - и на зеленый они остановились. «Почему?» - опять турист не понимает. «Э, дорогой, там сейчас другой джигит едет».

Так и в нашей ситуации: а не перепутали ли местные автоджигиты разрешающий и запрещающий цвета светофоров? Можно было бы и дальше шутить на эту тему, если бы не количество трагедий на дорогах области и страны.

Повезло тем, кто двигался в этот день на юг, на север пробки были просто нескончаемые. Фото автора.

Продолжение следует

Автомагистраль «Дон» в этот раз мы проехали на удивление просто. С этого года не осталось ни оного участка трассы с двумя полосами движения на всем ее протяжении. Но узких мест, так называемых бутылочных горлышек, все равно имеется предостаточно. Постояли. Как без этого? Но всего лишь четыре раза, да и то по 5-7 минут. И все четыре раза в Ростовской области. Два затора были сразу за Каменск-Шахтинском – здесь проходил ремонт аварийных участков, где асфальт вздыбился от жары и непомерных нагрузок. И еще километров через сорок задержались у двух мостов, на которых проводится капитальный ремонт, и почему-то именно в летнее время. Но это повезло тем автомобилистам, кто двигался в этот день, как и мы, на юг. А вот в направлении на север пробки были в этих же местах просто нескончаемые. Я не отмерял, но, на мой взгляд, протяженность каждой была не менее чем 3-6 километров.

На другой день в 19 часов мы въехали во двор родного дома. По пути останавливались  в очень интересных местах – и в смоленской Катыни, и на брянской Партизанской поляне, и на капище Перуна в Орловской области, и в музее СССР в Каменск-Шахтинске. О своем путешествии на ют подробнее я расскажу в следующих статьях.

 

Николай Бесклёвный
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