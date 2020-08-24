Специалисты Росреестра ответят на вопросы псковичей 26 и 27 августа

12:46, 24 августа 2020, ПАИ

26 и 27 августа специалисты управления Росреестра по Псковской области во время горячих линий ответят на вопросы жителей региона, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления.

26 августа с 10:00 до 12:00 главный специалист-эксперт отдела землеустройства, мониторинга земель, кадастровой оценки недвижимости Галина Андриянова ответит на вопросы относительно порядка оспаривания результатов кадастровой оценки объектов недвижимости. Звонки будут приниматься по номеру телефона в Пскове 68-74-58.

27 августа с 10:00 до 11:00 начальник отдела государственной службы, кадров, по защите государственной тайны и мобилизационной подготовки Наталья Петренко ответит на вопросы относительно профилактики и противодействия коррупции. Звонки будут приниматься по номеру телефона в Пскове 68-74-06.

27 августа с 15:00 до 16:00 начальник отдела государственного земельного надзора Татьяна Петрова ответит на вопросы заявителей, связанные с разъяснением обязательных требований земельного законодательства РФ в рамках осуществления проверочных мероприятий, а также расскажет, что является самозахватом земли. Звонки будут приниматься по номеру телефона в Пскове 68-74-15.