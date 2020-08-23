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Культура

Выставка художника Александра Бушуева откроется в галерее «Цех» 28 августа

Выставка художника Александра Бушуева откроется в галерее «Цех» 28 августа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Имя Александра Бушуева в Пскове знакомо всем, кто интересуется современным искусством, но Бушуев не только художник и музыкант. Его общественная активность охватывает самые разные сферы: помощь воспитанникам детских домов, сохранение историко-культурного наследия, городское благоустройство, создание подростковых клубов по интересам и так далее. Александр Бушуев – основатель псковского мотоклуба «Позитивная механика» (1999), член Общественной палаты Псковской области», - напомнили в дирекции.

На счету Александра Бушуева уже почти полсотни выставок, среди которых немало персональных. Его работы продаются по всему миру. «Из всех российских художественных течений рубежа XX-XXI веков Александру Бушуеву ближе всего оказались «Митьки», с которыми он поддерживает творческие и человеческие связи уже двадцать лет. В творчестве Бушуева, как и в его жизни, вполне непринуждённо сочетаются искренность и пародийность, наивность и опытность, безудержная увлечённость и трезвое здравомыслие, лёгкость игры и упорный труд», - отметили в пресс-службе.

Выставка «Своя игра» откроется 28 августа в 18:00 и продлится до 17 сентября. Вход свободный.

Галерея «Цех» расположена по адресу: улица Пушкина, 13.

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