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Общество

Более 86 млн рублей получит Псковская область на питание для школьников

Фото Дарьи Хватковой.

В этом году Псковская область получит более 86 млн рублей на софинансирование расходов на обеспечение школьников с 1 по 4 класс бесплатны горячим питанием. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников во время совещания по видео-конференц-связи с главами районов по поводу готовности образовательных учреждений к началу учебного года 26 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников отметил, что в настоящий момент не все псковские школы в полной мере готовы к этой работе, поэтому и финансирование получили не все образовательные учреждения.

Глава региона поручил устранить существующие на этот счёт замечания, а главам районов взять такие образовательные учреждения на особый контроль.

По словам губернатора, федеральные средства, которые поступили в регион на обеспечение горячим питанием школьников, – прямая экономия средств регионального бюджета.

Также Михаил Ведерников отметил, что есть ещё одно поручение президента России Владимира Путина – выплата пяти тысяч рублей за классное руководство. Он подчеркнул, что все региональные выплаты также остаются в полном объёме.

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