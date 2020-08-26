Уроки здоровья пройдут в псковских школах в начале учебного года

13:21, 26 августа 2020, ПАИ

В начале учебного года в школах Псковской области пройдут тематические уроки, в том числе уроки здоровья по теме коронавирусной инфекции. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников во время совещания по видео-конференц-связи с главами районов по поводу готовности образовательных учреждений к началу учебного года 26 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона отметил, что этот учебный год начинается в условиях возникновения второй волны коронавируса. «Сейчас эпидемиологическая ситуация не такая серьезная. К тому же у нас есть опыт, понимание, как вести борьбу с болезнью, поэтому все это позволяет начать год не в дистанционном режиме», – сказал губернатор.

Он подчеркнул, что в Псковской области необходимо обеспечить безопасность 100 тысяч учеников и педагогов. «Надо обеспечить соблюдение всех требований и рекомендаций Роспотребнадзора, донести информацию о рисках до каждого родителя, педагога и ученика», – уточнил Михаил Ведерников.

Губернатор напомнил, что 25 августа вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила провести несколько тематических уроков, в том числе урок здоровья 2 сентября. «Прошу внести в протокол информацию о совместной подготовке такого урока», – обратился губернатор к участникам совещания.