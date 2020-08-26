Родителям здесь не место: общежития ПсковГУ будут работать по новым правилам

16:25, 26 августа 2020, ПАИ

В новом учебном году с учётом сложившейся эпидемиологической обстановки общежития ПсковГУ будут работать по новым правилам. Об этом в эфире ПАИ-live сообщила ректор вуза Наталья Ильина.

«Уважаемые родители, вы не пройдёте в комнаты ваших детей, - предупредила ректор. - Пройдут только студенты, которые заселяются и живут в общежитии, но перед заселением они обязаны пройти врачебный контроль».

Общежития разделят на три зоны. Первая зона предназначена для абсолютно здоровых студентов без подозрительных симптомов. Вторая зона - изолятор для студентов из других регионов РФ.

«Если ребёнок приехал из другого региона и не может долечиться, то наши врачи долечат этих детей. Я сейчас даже не про коронавирус, а про другие заболевания, чтобы не было смешения инфекций. Третья зона - для студентов, которые прибывают из-за границы, это отдельное общежитие, где студенты будут находиться 14 дней. Родители и ребята, помогите нам, не нервничайте, а чётко исполняйте инструкции Роспотребнадзора, а мы поможем вам», - пообещала ректор.

По словам Натальи Ильиной, все сотрудники общежитий прошли обучение и могут проводить санитарную обработку собственными силами. «Мы купили для этого оборудование. Могу сказать, что даже в активный пик коронавирусной инфекции в общежитии проживали около 600-700 человек, и мы не наблюдали вспышки. К сожалению, в общежитиях других университетов эта инфекция их стороной не обошла», - констатировала Ильина.