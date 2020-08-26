Псковские общественники удвоили объём привлечённых по грантам средств

18:26, 26 августа 2020, ПАИ

Члены общественных организаций Псковской области за счет участия в различных грантовых конкурсах за два года удвоили объем средств, привлеченный на развитие своих проектов. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников выступая в режиме видеосвязи на XI Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук», пишет ТАСС.

«Если за весь 2017 год общественники по линии различных грантов получили 35 млн рублей, то уже с начала 2020 года, несмотря даже на пандемию, эта сумма равна 71 млн рублей. Поэтому главная задача власти - дать возможность активным ребятам и молодым людям, и тем, кто объединены в различные организации или движения, дать возможность заниматься любимым делом», - сказал Ведерников.

Он также добавил, что в регионе множество проектов, которые реализуют молодые люди и общественники. «Недавно мы начали реализовывать проект, развиваем граффити, где ребята сами рисуют муралы, сами выбирают тематику. С жителями городов области мы согласовываем: где, по их мнению, рисунки могут быть размещены. Могу сказать, что многие спальные районы преображаются и муралы становятся достопримечательностями местными», - рассказал глава региона.

Кроме того, по его словам, молодежь оказывала «бесценную помощь» властям региона и в период пандемии коронавируса. «Люди с хроническими заболеваниями, люди 65+ [были вынуждены оставаться дома]. Выходить на улицу им было опасно, но у всех была потребность в том, чтобы покупать продукты питания, лекарственные препараты. Молодые предприниматели делали бесплатно средства индивидуальной защиты, раздавали. Значительная помощь была до того момента пока мы сумели диверсифицировать региональную экономику и начать в промышленных масштабах все это выпускать», - пояснил губернатор.

XI Северо-Кавказский молодежный онлайн-форум «Машук-2020» проходит с 10 по 26 августа, лучшие участники по итогам первых смен попадут на четвертую очную смену, которую запланировали на сентябрь 2020 года.