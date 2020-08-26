Медики военного госпиталя в Острове могут претендовать на стимулирующие выплаты

18:41, 26 августа 2020, ПАИ

В СМИ появилась информация о том, что двум медсестрам Военного клинического госпиталя в Острове отказано в выплатах страховки за заражение коронавирусом, которое произошло после контакта с ковидными больными.

Военный госпиталь не входит в систему здравоохранения Псковской области, а подчиняется Минобороны РФ. Соответственно региональный комитет по здравоохранению не может оказывать влияние на деятельность этого лечебного учреждения.

Псковское агентство информации попросило прокомментировать экспертов, возможно ли, что заразившиеся ковидом медики военного госпиталя в Острове не получат выплат.

«Есть решения правительства России, по которым медицинским работникам, в том числе, военнослужащим и приравненным к ним лицам подведомственных федеральным органам исполнительной власти медорганизаций предоставляются стимулирующие выплаты. В том числе, медикам военных госпиталей, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи пациентам, у которых выявлен COVID-19, - отметил один из экспертов. - Да, порядок и условия определяет для своих подведомственных медучреждений осуществляет Минобороны».

«Я знаю, что деньги на страховки по таким случаям, случаям заражения медиков Минообороны, выделяются. Так же как и гражданским медикам. Более того, для получения таких страховок медикам военных госпиталей надо предоставить минимальный пакет документов», - подтвердил другой эксперт, работающий в сфере страхования.